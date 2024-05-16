NYT: назначение Белоусова несёт опасность для Украины

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России представляет опасность для Киева, заявил редактор New York Times Серж Шеманн.

«Устроенные Путиным перестановки в Минобороны представляют опасность для Украины», — сказал журналист.

По его словам, Белоусов может повысить эффективность российского ВПК, который обеспечивает потребности армии в зоне спецоперации.

Кроме того, Шеманн подчеркнул, что российские войска методично продолжают уверенное продвижение вглубь подконтрольных Киеву территорий.

Ранее в BZ заявили, что назначение Белоусова министром обороны станет тревожным событием для Украины.

Также украинский экономист Алексей Кущ выразил мнение, что назначение Белоусова станет плохой новостью для Киева.