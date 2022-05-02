Карасёв: судьи ошибались всегда, но ситуация больше взрывается медийно

Арбитр ФИФА Сергей Карасёв поделился мнением об ошибках российских судей и критике в их адрес.

«К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают», — цитирует Карасёва «РБ Спорт».

При этом он отметил, что споры о судействе были всегда, а развитие медиатехнологий и Telegram-каналов поспособствовало увеличению критики в адрес арбитров.

«Так что да, ошибки бывают, но ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда. Сейчас еще появился VAR, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нём: почему долго смотрят, как принимали решение», — добавил рефери.

Ранее Карасёв выразил мнение, что попасть ему на чемпионат мира 2022 года в Катаре будет практически нереально.