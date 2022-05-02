Червиченко высказался о словах Салиховой в адрес судей

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги владельца московского клуба Леонида Федуна, которая в очередной раз раскритиковала работу судей.
Червиченко высказался о словах Салиховой в адрес судей
  • РИА Новости

«Зарема ещё после предпоследнего тура успокоиться не может? Я давно уже предлагаю, что надо разогнать все эти комитеты и отдать всё Зареме на откуп. Она знает, как всё делать. Это лучший вариант», — цитирует Червиченко Sport24.

Он считает перебором предложение Салиховой требовать от судей  объяснений каждого решения. Червиченко предложил ей нанять специалиста из числа бывших арбитров для консультаций.

«Это не как раньше. Свистнул! А чего свистнул? Что он там разглядел? А сейчас жестами показывают. Надо бы им микрофончик, как в хоккее или американском футболе, чтобы судьи объясняли свои решения двумя словами. Это было бы намного комфортнее для зрителей», — заключил Червиченко.

Напомним, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса из-за того, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не выполняет в полном объёме свои функции.

Ранее Салихова сравнила судейство Мешкова на матчах «Спартака» с «полётом фантазии».

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