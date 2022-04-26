Глава РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц выразил мнение, что судейскому комитету Российского футбольного союза необходимы реформы.

«То, что эти ошибки случаются и случились в последних турах, — это факт, у меня есть оценки инспекторов по последним матчам, по которым были получены двойки. Мы ждем экспертно-судейскую комиссию, решений по спорным моментам. После этого будут сделаны определённые выводы», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».

При этом чиновник отметил, что не хочет перекладывать ни на кого ответственность и ему самому не удалось провести необходимые реформы в качестве председателя судейского комитета.

«ЭСК сейчас не выполняет те функции, которые должен выполнять, в полном объёме. В целом необходима реформа судейского комитета и всего судейского корпуса», — добавил Хачатурянц.

По его словам, он намерен предоставить программу реформы главе РФС Александру Дюкову.

Ранее Хачатурянц заявил, что не критиковал работу судей на матче «Спартак» — «Ростов».

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