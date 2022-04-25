Хачатурянц заявил, что не критиковал работу судей на матче «Спартак» — «Ростов»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что не критиковал работу арбитров в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Спартаком» (3:2).

«Конечно, я бы не мог допустить подобные высказывания ни во время матча, ни после него до того, как пройдёт ЭСК. К сожалению, уже фейковая новость вышла, получила отзывы, а извинения и опровержения никого не интересуют», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

По его словам, мягкую формулировку нашёл журналист Антон Иванов, который уже принёс свои извинения за недопонимание в ситуации.

Напомним, столичный клуб уступил на выезде «Ростову». Судья Виталий Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова.

Ранее Хачатурянц раскритиковал работу арбитров на матче «Ростов» — «Спартак».