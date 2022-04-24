Хачатурянц: гол Игнатова в матче «Ростов» — «Спартак» нужно было засчитывать

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитров на матче 26-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» — «Спартак».
Хачатурянц: гол Игнатова в матче «Ростов» — «Спартак» нужно было засчитывать
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«Будем ждать очередного обращения от «Спартака» в ЭСК. Думаю, что гол нужно было засчитывать, это моё мнение. Очередное безобразие от наших судей. Я очень недоволен судейством», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Главным арбитром матча был Виталий Мешков. Судья назначил два пенальти в ворота «Спартака». Победный 11-метровый в компенсированное время реализовал Али Соу (96-я минута).

Игра, которая прошла в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 3:2.

Ранее «Спартак» назвал арбитра Мешкова игроком матча с «Ростовом».

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