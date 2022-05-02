Салихова сравнила судейство Мешкова на матчах «Спартака» с «полётом фантазии»

Гражданская супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением о работе арбитра Виталия Мешкова на матчах с участием московского клуба.

«Игрок «Ахмата» попытался скопировать Полоза, который картинно упал после контакта с Кофрие в игре с «Ростовом», но в ворота ЦСКА пенальти не поставили. Эпизоды идентичны, и судья тот же самый», — приводит слова Салиховой Sport24.

Она также добавила, что тренеры и игроки дают послематчевые интервью, где объясняют свои действия, отвечают за ошибки.

«Было бы очень интересно послушать полёт фантазии, почему против «Спартака» одно решение, а против ЦСКА — другое. Необходимо подобную практику с интервью ввести и для судей. Иначе руководство РФС и РПЛ и дальше будут освистывать на всех стадионах страны», — заключила Салихова.

Напомним, что в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» уступил на выезде «Ростову» со счётом 2:3. Судья Мешков назначил в ворота красно-белых два пенальти, а также отменил голы защитника и полузащитника московской команды Самуэля Жиго и Михаила Игнатова соответственно.

Ранее Салихова заявила, что иностранцы не поедут в Россию из-за плохого судейства.