Хохлов рассказал, как продвигается его судебное дело по иску к Meta

Короткая ссылка
Российский тренер Дмитрий Хохлов сообщил, что следующее заседание по его иску к Meta* должно состояться в июне.
Хохлов рассказал, как продвигается его судебное дело по иску к Meta
  • РИА Новости

«Последнее заседание по иску против Meta* было 6 апреля. Следующее назначено на июнь, всё идёт по плану», — цитирует Хохлова Sport24.

Напомним, что в сентябре 2021 года появилась информация о том, что Хохлов подал в суд на Meta* (Facebook). По словам специалиста, организация расценивает любое упоминание его фамилии в ленте новостей как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее Хохлов прокомментировал победу «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу над «Краснодаром».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить