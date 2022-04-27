Хохлов рассказал, как продвигается его судебное дело по иску к Meta

Российский тренер Дмитрий Хохлов сообщил, что следующее заседание по его иску к Meta* должно состояться в июне.

«Последнее заседание по иску против Meta* было 6 апреля. Следующее назначено на июнь, всё идёт по плану», — цитирует Хохлова Sport24.

Напомним, что в сентябре 2021 года появилась информация о том, что Хохлов подал в суд на Meta* (Facebook). По словам специалиста, организация расценивает любое упоминание его фамилии в ленте новостей как «пренебрежительное название представителей украинской нации».

Ранее Хохлов прокомментировал победу «Динамо» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу над «Краснодаром».

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.