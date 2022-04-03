Хохлов: судья подарил «Динамо» победу над «Краснодаром»

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу столичного клуба в матче 23-го тура чемпионата России по футболу над «Краснодаром».
Хохлов: судья подарил «Динамо» победу над «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Это не победа «Динамо». Судья подарил им три очка. Это либо низкая квалификация судей, либо явная заинтересованность. Здесь и обсуждать нечего. Человек назначает пенальти в сторону «Краснодара», которого нет, и в конце не ставит пенальти в ворота «Динамо»», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

«Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Фомина с пенальти в компенсированное к первому тайму время. Арбитр Алексей Сухой после подсказки VAR назначил 11-метровый из-за нарушения на форварде бело-голубых Фёдоре Смолове. 

Ранее арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

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