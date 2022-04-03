Судья Федотов назвал ошибкой назначение пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Динамо»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Краснодара» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо».

«Происходит начало действия Черникова в штрафной площади. Дальше Смолов делает два шага, пытается добраться до мяча, а падение происходит за штрафной площадью. Любимов перепутал всё на свете. Если развернуть всё в другую сторону, то Черников держит Смолова, а Смолов бежит в штрафную, атакуя, падает», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его мнению, пенальти тогда должен быть назначен по окончании действия, хотя изначально был назначен штрафной. Он также отмечает, что окончательное действие нарушившего правила Александра Черникова происходит за пределами штрафной площади.

«Это ошибка Любимова. Судьи на VAR не зовут арбитров смотреть этот эпизод. Любимов — профнепригодный арбитр, точнее, вообще не арбитр. Сухого не позвали смотреть эпизод, назначили штрафной удар вблизи штрафной площади. Судьи делают, что захотят», — добавил эксперт.

«Динамо» на выезде обыграло «Краснодар» со счётом 1:0 благодаря голу Даниила Фомина с пенальти в компенсированное к первому тайму время. Арбитр Алексей Сухой после подсказки VAR назначил 11-метровый из-за нарушения на форварде бело-голубых Фёдоре Смолове.

Ранее сообщалось, что голкипер «Динамо» Антон Шунин провёл 100-й матч на ноль и вошёл в клуб Льва Яшина.