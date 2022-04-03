Шунин провёл 100-й матч на ноль и вошёл в «Клуб Льва Яшина» 

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин стал членом «Клуба Льва Яшина», в который входят вратари, сыгравшие не менее 100 матчей без пропущенных мячей.

Шунин оставил свои ворота в неприкосновенности в игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:0). Таким образом, он провёл 100-й сухой матч в карьере.

Рекордсменом же является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который провёл на ноль 339 матчей. Второе место занимает Ринат Дасаев (229), а третье — Евгений Рудаков (206).

Ранее сообщалось, что гол Даниила Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.