Шунин провёл 100-й матч на ноль и вошёл в «Клуб Льва Яшина»
- РИА Новости
Шунин оставил свои ворота в неприкосновенности в игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:0). Таким образом, он провёл 100-й сухой матч в карьере.
Рекордсменом же является вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который провёл на ноль 339 матчей. Второе место занимает Ринат Дасаев (229), а третье — Евгений Рудаков (206).
Ранее сообщалось, что гол Даниила Фомина с пенальти принёс «Динамо» победу над «Краснодаром» в матче РПЛ.