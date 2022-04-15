Французский футболист Изидор заявил, что не намерен покидать «Локомотив»
- РИА Новости
«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — цитирует Изидора «Чемпионат».
21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее Изидор заявил, что россиянин Александр Головин является одним из лучших игроков «Монако» на тренировках.