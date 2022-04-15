Французский футболист Изидор заявил, что не намерен покидать «Локомотив»

Короткая ссылка
Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос, не собирается ли он в ближайшем будущем покинуть Россию.
Французский футболист Изидор заявил, что не намерен покидать «Локомотив»
  • РИА Новости

«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — цитирует Изидора «Чемпионат».

21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Изидор заявил, что россиянин Александр Головин является одним из лучших игроков «Монако» на тренировках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить