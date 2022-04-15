Французский футболист Изидор заявил, что не намерен покидать «Локомотив»

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор ответил на вопрос, не собирается ли он в ближайшем будущем покинуть Россию.

«Были ли мысли покинуть страну? Никогда не думал уехать из «Локомотива». Эту тему даже не обсуждал с агентом и летом не планирую никуда уходить», — цитирует Изидора «Чемпионат».

21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Изидор заявил, что россиянин Александр Головин является одним из лучших игроков «Монако» на тренировках.