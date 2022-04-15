Изидор заявил, что Головин является одним из лучших игроков «Монако» на тренировках

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Мы пришли в одно время — летом 2018 года. Языковой барьер, конечно, присутствовал, но в последнем сезоне мы стали друзьями. Часто делали упражнения вместе», — цитирует Изидора «Чемпионат».

21-летний форвард также признался, что Головин называл его Бензема, так как он после голов выкрикивал фамилию нападающего мадридского «Реала».

«Как его зовут в команде? Голо. Он скромный парень и необычайный игрок, один из лучших на тренировках», — добавил Изидор.

Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне хавбек сыграл 33 матча, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее Изидор заявил, что «Локомотив» является одной из трёх команд России, которых знают во Франции.