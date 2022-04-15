Изидор: «Локомотив» является одной из трёх команд России, которых знают во Франции

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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие российские футбольные клубы являются наиболее популярными во Франции.
Изидор: «Локомотив» является одной из трёх команд России, которых знают во Франции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» — действительно большой клуб. И кстати, одна из трёх российских команд, которых знают во Франции. Ещё две? «Зенит» и ЦСКА», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Он также рассказал о переговорах со спортивным директором железнодорожников Томасом Цорном перед его переходом. По его словам, он отправился на сбор с командой уже через несколько дней после их беседы.

«Хотя, помимо встреч, было ещё много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — добавил 21-летний футболист.

Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча.

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