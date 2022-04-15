Изидор: «Локомотив» является одной из трёх команд России, которых знают во Франции

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, какие российские футбольные клубы являются наиболее популярными во Франции.

«Спустя время могу сказать, что «Локомотив» — действительно большой клуб. И кстати, одна из трёх российских команд, которых знают во Франции. Ещё две? «Зенит» и ЦСКА», — цитирует Изидора «Чемпионат».

Он также рассказал о переговорах со спортивным директором железнодорожников Томасом Цорном перед его переходом. По его словам, он отправился на сбор с командой уже через несколько дней после их беседы.

«Хотя, помимо встреч, было ещё много телефонных разговоров. И не просто много, а фантастически много», — добавил 21-летний футболист.

Изидор перешёл в «Локомотив» этой зимой из «Монако». В шести матчах в составе красно-зелёных он забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча.