«Матч ТВ»: ФФККР подала апелляцию в CAS на решение об отстранении российских спортсменов
- © РИА Новости / Антон Денисов
Как сообщает «Матч ТВ», иск был подан совместно с Союзом конькобежцев России.
Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.
Ранее чемпион мира 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российские фигуристы могут начать менять спортивное гражданство в случае длительного отстранения от международных соревнований.