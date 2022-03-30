«Матч ТВ»: ФФККР подала апелляцию в CAS на решение об отстранении российских спортсменов

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении российских спортсменов и официальных лиц от международных соревнований.

Как сообщает «Матч ТВ», иск был подан совместно с Союзом конькобежцев России.

Напомним, что ISU отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее чемпион мира 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф Илья Авербух выразил мнение, что российские фигуристы могут начать менять спортивное гражданство в случае длительного отстранения от международных соревнований.