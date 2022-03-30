Авербух уверен в оттоке российских фигуристов в случае длительной изоляции

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, а ныне известный хореограф Илья Авербух считает, что российские фигуристы могут начать менять спортивное гражданство в случае длительного отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что, если вопрос не решится, фигуристы начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — сказал Авербух изданию «Матч ТВ».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим отечественные фигуристы не смогли выступить на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.