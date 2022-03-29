Тарасова — об отстранении россиян: надо продолжать выступать в доступных соревнованиях

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Что делать российским спортсменам теперь? Выступать на тех соревнованиях, где нам можно. Нужно побеждать всех на две головы, другого выхода у нас нет», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

По её словам, чем Россия будет успешнее и сильнее, тем больше будет санкций.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в ISU отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/23.