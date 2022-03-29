Тарасова — об отстранении россиян: надо продолжать выступать в доступных соревнованиях
- РИА Новости
- © Нина Зотина
«Что делать российским спортсменам теперь? Выступать на тех соревнованиях, где нам можно. Нужно побеждать всех на две головы, другого выхода у нас нет», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».
По её словам, чем Россия будет успешнее и сильнее, тем больше будет санкций.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее в ISU отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/23.