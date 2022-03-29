Тарасова — об отстранении россиян: надо продолжать выступать в доступных соревнованиях

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.
Тарасова — об отстранении россиян: надо продолжать выступать в доступных соревнованиях
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Что делать российским спортсменам теперь? Выступать на тех соревнованиях, где нам можно. Нужно побеждать всех на две головы, другого выхода у нас нет», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

По её словам, чем Россия будет успешнее и сильнее, тем больше будет санкций.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее в ISU отреагировали на информацию о возможном переносе этапов Гран-при из России и Китая в сезоне-2022/23.

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