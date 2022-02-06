Большунов завоевал золото в скиатлоне, Смирнова — бронзу в могуле: итоги 6 февраля

|

Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, Анастасия Смирнова стала бронзовой призёркой в могуле, сборная России по футзалу заняла второе место на чемпионате Европы. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.

Сборная России завоевала первое золото на ОИ-2022.

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев назвал секрет успеха Большунова и Спицова в скиатлоне.

Петер Нортуг назвал «нокаутом» победу Большунова в скиатлоне.

Большунов эмоционально прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде.

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал второе место фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе командных соревнований.

Тренер сборной России Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова.

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская объяснила суть величия победы Большунова.

Владимир Путин поздравил Большунова с золотом Олимпиады в Пекине.

Конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото ОИ на дистанции 5000 м, Сергей Трофимов — четвёртый.

Украинские фигуристы единственные не встали с мест после короткой программы Камилы Валиевой на ОИ.

Японский фигурист Юдзуру Ханю прибыл на Олимпиаду в Пекин.

Дмитрий Свищёв назвал оскорбительным вопрос о допинге, заданный Большунову.

Биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.

Российские хоккеисты проведут товарищеский матч с китайцами 7 февраля.

Хоккеист Андрей Кузьменко получил травму и покидает расположение сборной России на ОИ-2022.

Стал известен порядок выступлений российских фигуристов в короткой программе на ОИ в Пекине.

Кубок мира по хоккею может пройти зимой 2024 года в Италии.

Японец Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом Игр 2022 года в прыжках на лыжах с нормального трамплина.

Анастасия Смирнова стала бронзовой призёркой ОИ-2022 в могуле.

Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в заключительный день командного турнира на Олимпийских играх.

Россия завоевала рекордное с 1988 года количество медалей в первые два дня зимних Игр — 2022.

Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом Игр-2022 в санном спорте.

Список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине.

Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после второго дня Игр в Пекине.

Президент УЕФА анонсировал изменения в правиле финансового фейр-плей.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что в Лиге чемпионов может быть введён формат «Финал четырёх».

«Базель» сыграл вничью со «Сьоном», Чалов получил жёлтую карточку в дебютном матче.

Большунов и Логинов примут участие в спринте на Играх-2022.

Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу.

Ранее сообщалось, что в третий день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей.