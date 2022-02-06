Большунов завоевал золото в скиатлоне, Смирнова — бронзу в могуле: итоги 6 февраля

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на 30 км на Олимпийских играх в Пекине.
Сборная России завоевала первое золото на ОИ-2022.
Олимпийский чемпион Евгений Дементьев назвал секрет успеха Большунова и Спицова в скиатлоне.
Петер Нортуг назвал «нокаутом» победу Большунова в скиатлоне.
Большунов эмоционально прокомментировал свою победу в скиатлоне на Олимпиаде.
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал второе место фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе командных соревнований.
Тренер сборной России Крамер заявил, что счастлив за Большунова и Спицова.
Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская объяснила суть величия победы Большунова.
Владимир Путин поздравил Большунова с золотом Олимпиады в Пекине.
Конькобежец Нильс ван дер Пул завоевал золото ОИ на дистанции 5000 м, Сергей Трофимов — четвёртый.
Украинские фигуристы единственные не встали с мест после короткой программы Камилы Валиевой на ОИ.
Японский фигурист Юдзуру Ханю прибыл на Олимпиаду в Пекин.
Дмитрий Свищёв назвал оскорбительным вопрос о допинге, заданный Большунову.
Биатлонистка Валерия Васнецова сдала отрицательный тест на коронавирус.
Российские хоккеисты проведут товарищеский матч с китайцами 7 февраля.
Хоккеист Андрей Кузьменко получил травму и покидает расположение сборной России на ОИ-2022.
Стал известен порядок выступлений российских фигуристов в короткой программе на ОИ в Пекине.
Кубок мира по хоккею может пройти зимой 2024 года в Италии.
Японец Рёю Кобаяси стал олимпийским чемпионом Игр 2022 года в прыжках на лыжах с нормального трамплина.
Анастасия Смирнова стала бронзовой призёркой ОИ-2022 в могуле.
Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в заключительный день командного турнира на Олимпийских играх.
Россия завоевала рекордное с 1988 года количество медалей в первые два дня зимних Игр — 2022.
Немец Йоханнес Людвиг стал олимпийским чемпионом Игр-2022 в санном спорте.
Список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине.
Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после второго дня Игр в Пекине.
Президент УЕФА анонсировал изменения в правиле финансового фейр-плей.
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что в Лиге чемпионов может быть введён формат «Финал четырёх».
«Базель» сыграл вничью со «Сьоном», Чалов получил жёлтую карточку в дебютном матче.
Большунов и Логинов примут участие в спринте на Играх-2022.
Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу.
Ранее сообщалось, что в третий день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей.