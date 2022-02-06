Свищёв назвал оскорбительным вопрос о допинге, заданный Большунову

«Таких журналистов необходимо лишать аккредитации. Их нужно гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику данной профессии и корочкой своей прикрываются. Надо поздравить Александра! Порадоваться за его результаты, а не искать подвоха, почему российский спортсмен сильнее. Тренироваться нужно лучше и больше, как говорит Вяльбе. Очевидно, что это провокационный вопрос, который был задан с целью оскорбить представителя российской сборной. У Большунова никогда не было с этим проблем. Задавать такие вопросы спортсмену, который выиграл, просто оскорбительно», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
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