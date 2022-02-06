В третий день Олимпиады в Пекине будет разыграно девять комплектов медалей

Определится победитель командных соревнований по фигурному катанию, награды разыграют биатлонистки в женской индивидуальной гонке на 15 км, конькобежки поборются за медали на дистанции 1500 м.
Кроме того, медалисты определятся в шорт-треке (женщины, 500 м; мужчины, 1000 м), прыжках на лыжах (смешанные соревнования), горнолыжном спорте (женщины, гигантский слалом; мужчины, скоростной спуск), сноуборде (мужчины, слоупстайл).
С полным расписанием соревнований, в том числе предварительных этапов, можно ознакомиться на сайте спецпроекта RT.
Главные надежды российских болельщиков связаны с командным турниром по фигурному катанию. В составе сборной России 7 февраля с короткими программами на лёд выйдут Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание).
В биатлоне в индивидуальной гонке примут участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Евгения Буртасова, Светлана Миронова. В конькобежном спорте Россию представят Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова и Елизавета Голубева.
Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила состав мужской команды для участия в спринте на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.