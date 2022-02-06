Список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине

Сноуборд, слоупстайл, женщины
1. (Новая Зеландия) — 92,88. 2. Джулия Марино (США) — 87,68. 3. Тесс Коади (Австралия) — 84,15.
Лыжные гонки, скиатлон, мужчины
1. Александр Большунов (Россия) – 1:16.09,8. 2. Денис Спицов (Россия) +1.11,0. 3. Ийво Нисканен (Финляндия) +2.00,2.
Конькобежный спорт, 5000 м, мужчины
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.08,84. 2. Патрик Руст (Нидерланды) +0,47. 3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия) +1,04.
Прыжки на лыжах с трамплина, HS-109, мужчины
1. Рёю Кобаяси (Япония) – 275,0. 2. Мануэль Феттнер (Австрия) – 270,8. 3. Давид Кубацкий (Польша) – 265,9.
Фристайл, могул, женщины
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09. 2. Джелин Кауф (США) — 80,28. 3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72.
Санный спорт, одноместные сани, мужчины
1. Йоханнес Людвиг (Германия) — 3.48,735. 2. Вольфганг Киндль (Австрия) +0,160. 3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,951.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что немец Людвиг стал олимпийским чемпионом Игр-2022 в санном спорте.