В ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После первых двух дней турнира Россия лидирует в командном турнире, на три очка опережая США и на шесть — Японию.
7 февраля произвольные программы покажут спортивные пары (Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов), танцевальные дуэты (Виктория Синицина — Никита Кацалапов), а также Камила Валиева в соревновании одиночниц.
Ранее стал известен порядок выступлений российских фигуристов в короткой программе на ОИ в Пекине.