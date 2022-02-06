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В ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира

В ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира
06.02.2022, 16:28 |

Сборная России по фигурному катанию не будет делать замены в составе в заключительный день командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

В ФФККР сообщили, что не планируют делать замены среди участников командного турнира
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). После первых двух дней турнира Россия лидирует в командном турнире, на три очка опережая США и на шесть — Японию.

7 февраля произвольные программы покажут спортивные пары (Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов), танцевальные дуэты (Виктория Синицина — Никита Кацалапов), а также Камила Валиева в соревновании одиночниц.

Ранее стал известен порядок выступлений российских фигуристов в короткой программе на ОИ в Пекине.

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