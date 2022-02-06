Нортуг назвал «нокаутом» победу Большунова в скиатлоне на ОИ-2022

|

Двукратный победитель Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петер Нортуг восхитился выступлением россиянина Александра Большунова в скиатлоне на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Нокаут от Большунова», — написал Нортуг на своей официальной странице в Twitter.

Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Спицов взял серебро, уступив соотечественнику 1 минуту 11 секунд. Бронза досталась финскому лыжнику Ийво Нисканену (+ 2:00,2).

Лучшим из сборной Норвегии стал Ханс Кристер Холунд, финишировавший четвёртым с отставанием 2 минуты 30,9 секунды. В свою очередь, лидер скандинавской команды Йоханнес Хёсфлот Клебо стал лишь 40-м, отстав от Большунова на 9 минут 6 секунд.

Нортуг завоевал две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Он стал сильнейшим в гонке на 50 км, а также помог сборной Норвегии занять первое место в командном спринте.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам 2006 года Евгений Дементьев сказал, что помогло Большунову и Спицову добиться успеха в скиатлоне на Играх в Пекине.