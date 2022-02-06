Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу

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Сборная России в финальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу проиграла команде Португалии.
Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу
  • ©ANP
  • Gettyimages.ru

Финальная игра, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счётом 4:2 в пользу португальской команды.

В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута), Андрей Афанасьев (13-я).

У Португалии отличился Томаш Пасу (19-я), Андре Коэлью (27-я, 32-я), Пани (40-я).

Бронзовые медали ЧЕ-2022 завоевала Испания, которая переиграла в матче за третье место Украину (4:1).

В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.

Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.

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