Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу

Сборная России в финальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу проиграла команде Португалии.

Финальная игра, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счётом 4:2 в пользу португальской команды.

В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута), Андрей Афанасьев (13-я).

У Португалии отличился Томаш Пасу (19-я), Андре Коэлью (27-я, 32-я), Пани (40-я).

Бронзовые медали ЧЕ-2022 завоевала Испания, которая переиграла в матче за третье место Украину (4:1).

В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.

Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.



