Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу
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Финальная игра, которая прошла в Амстердаме, завершилась со счётом 4:2 в пользу португальской команды.
В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута), Андрей Афанасьев (13-я).
У Португалии отличился Томаш Пасу (19-я), Андре Коэлью (27-я, 32-я), Пани (40-я).
Бронзовые медали ЧЕ-2022 завоевала Испания, которая переиграла в матче за третье место Украину (4:1).
В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.
Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.