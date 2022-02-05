Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборная Португалии является фаворитом финала чемпионата Европы по мини-футболу 2022 года с командой России.
Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия
  • ©ANP
  • Gettyimages.ru

«Конечно, фаворитом матча является Португалия, потому что они действующие чемпионы Европы и мира. Но наша команда тоже крепкая, она показала это в четвертьфинале с Грузией и в полуфинале с Украиной», — цитирует ТАСС Колоскова.

По его словам, в финале многое будет зависеть от того, как будут подготовлены команды физически. Он напомнил, что сборные уже сыграли по пять матчей на турнире.

Россияне в 1/2 финала плей-офф обыграли украинцев со счётом 3:2. Сборная Украины на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Матч Россия — Португалия состоится 6 февраля в Амстердаме. Начало игры в 19:30. 

Ранее игрок сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин поделился эмоциями после поражения от команды России в полуфинале чемпионата Европы.

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