Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия
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«Конечно, фаворитом матча является Португалия, потому что они действующие чемпионы Европы и мира. Но наша команда тоже крепкая, она показала это в четвертьфинале с Грузией и в полуфинале с Украиной», — цитирует ТАСС Колоскова.
По его словам, в финале многое будет зависеть от того, как будут подготовлены команды физически. Он напомнил, что сборные уже сыграли по пять матчей на турнире.
Россияне в 1/2 финала плей-офф обыграли украинцев со счётом 3:2. Сборная Украины на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.
Матч Россия — Португалия состоится 6 февраля в Амстердаме. Начало игры в 19:30.
Ранее игрок сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин поделился эмоциями после поражения от команды России в полуфинале чемпионата Европы.