Игрок сборной Украины по мини-футболу заявил, что команде России повезло чуть больше

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Игрок сборной Украины по мини-футболу Даниил Абакшин поделился эмоциями после поражения от команды России в полуфинале чемпионата Европы.
Игрок сборной Украины по мини-футболу заявил, что команде России повезло чуть больше
  • ©Jeroen Meuwsen/BSR Agency/Getty Images

«Трудно что-либо комментировать, команда действительно проявила себя очень хорошо. У нас были свои моменты, но это мини-футбол. Сегодня им (россиянам. - RT) чуть больше повезло», — цитирует  футболиста пресс-служба АФУ.

Напомним, что россияне обыграли украинцев со счётом 3:2. Сборная Украины на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Украинская команда сыграет в матче за третье место с Испанией. Встреча пройдёт 6 февраля.

Ранее главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу.

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