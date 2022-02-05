Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от России на ЧЕ по мини-футболу

Главный тренер сборной Украины по мини-футболу Александр Косенко отреагировал на поражение от команды России в полуфинале чемпионата Европы.

«Хочу отдельно поблагодарить своих игроков. Ребята выложились на все сто и отдали все свои силы для достижения результата. Я горжусь игроками, которые очень хорошо смотрятся на протяжении всего чемпионата. Эта встреча не является исключением», — цитирует тренера пресс-служба АФУ.

Он добавил, что футболисты играли на максимуме, поэтому теперь им нужен отдых перед матчем за третье место. Он также отметил, что рад тому ажиотажу, которую создала команда для популяризации вида.

Напомним, что россияне обыграли украинцев со счётом 3:2. Сборная Украины на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Ранее Ловчев рассказал, как политика повлияла на итог матча Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу.