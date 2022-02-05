Ловчев рассказал, как политика повлияла на итог матча Россия — Украина на ЧЕ по мини-футболу

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о прошедшем матче между сборными России и Украины в полуфинале чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.

«Наши вышли немного в иной манере, когда главное — добиться победы, не обращать внимания на внешние политические факторы. Спорта без политики не бывает», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

Он добавил, что украинские игроки были сильно накручены и поэтому допустили много ненужных нарушений, которых можно было избежать.

Напомним, что россияне обыграли украинцев со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Ранее Самедов прокомментировал победу сборной России над Украиной на ЧЕ по мини-футболу.