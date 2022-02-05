Самедов прокомментировал победу сборной России над Украиной на ЧЕ по мини-футболу

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов отреагировал на победу национальной команды над сборной Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Россия одержала важнейшую победу, которая может стать определяющей на чемпионате Европы. Наши парни — герои, но это не всё, это не самый главный матч. Нас ждёт финал, важно победить в нём», — цитирует Самедова «Известия».

Напомним, что Россия обыграла Украину со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее Глушаков высказался о победе сборной России в полуфинале ЧЕ по мини-футболу.