Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после второго дня Игр в Пекине

Лыжник Александр Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России, победив в скиатлоне 2 × 15 км. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов.
Бронзу во второй день игр завоевала фристайлистка Анастастия Смирнова, ставшая третьей в могуле.
Благодаря этому команда ОКР поднялась на третье место в медальном зачёте Игр. Лидирует Норвегия — две золотые и одна бронзовая медаль. Вторыми идут шведы — два золота.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Ранее был опубликован список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине.