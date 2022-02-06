Россия поднялась на третье место в медальном зачёте после второго дня Игр в Пекине

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В воскресенье, 6 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Лыжник Александр Большунов принёс первую золотую медаль в копилку сборной России, победив в скиатлоне 2 × 15 км. Второе место занял его соотечественник Денис Спицов.

Бронзу во второй день игр завоевала фристайлистка Анастастия Смирнова, ставшая третьей в могуле.

Благодаря этому команда ОКР поднялась на третье место в медальном зачёте Игр. Лидирует Норвегия — две золотые и одна бронзовая медаль. Вторыми идут шведы — два золота.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

Ранее был опубликован список всех медалистов второго дня Олимпийских игр в Пекине.