Чеферин сообщил, что в Лиге чемпионов может появиться формат «Финал четырёх»

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал о том, что в Лиге чемпионов может быть введён формат «Финал четырёх».
Чеферин сообщил, что в Лиге чемпионов может появиться формат «Финал четырёх»
  • ©Richard Juilliart - UEFA
  • Gettyimages.ru

«Из-за пандемии коронавируса у нас пока не было конкретных обсуждений, однако я считаю, что «Финал четырёх» — это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с  руководителями некоторых клубов, включая  президента ПСЖ и главу Ассоциации европейских клубов Нассера Аль-Хелайфи, они согласны с этим», — приводит слова Чеферина  Journal du Dimanche

По словам президента УЕФА, необходимо решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах.

«Сомневаюсь, что это можно сделать быстро, но хотелось бы как можно скорее», — добавил Чеферин.

Ранее президент УЕФА анонсировал изменения в правиле финансового фейр-плей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить