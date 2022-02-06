Чеферин сообщил, что в Лиге чемпионов может появиться формат «Финал четырёх»
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«Из-за пандемии коронавируса у нас пока не было конкретных обсуждений, однако я считаю, что «Финал четырёх» — это было бы здорово. Я обсуждал этот вопрос с руководителями некоторых клубов, включая президента ПСЖ и главу Ассоциации европейских клубов Нассера Аль-Хелайфи, они согласны с этим», — приводит слова Чеферина Journal du Dimanche.
По словам президента УЕФА, необходимо решить вопрос о том, как компенсировать клубам потери от отсутствия домашних матчей в полуфиналах.
«Сомневаюсь, что это можно сделать быстро, но хотелось бы как можно скорее», — добавил Чеферин.
Ранее президент УЕФА анонсировал изменения в правиле финансового фейр-плей.