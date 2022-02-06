Президент УЕФА анонсировал изменения в правиле финансового фейр-плей

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, когда будут внесены изменения в правила финансового фейр-плей.

«Вопрос будет рассмотрен на исполкоме УЕФА в марте или мае 2022 года. Мы должны найти решение к концу сезона. С другой стороны, нам необходимо поискать способы, как можно улучшить соревновательный баланс. Пять клубов не могут всегда побеждать, нам нужно задуматься об этом», — цитирует слова Чеферина Le Journal du Dimanche.

По словам главы УЕФА, инвестирование в клубы нужно контролировать.

«Инвестирование в клубы должно быть разрешено, однако его стоит контролировать. Не знаю, появится ли налог на роскошь. Идея в том, что процент будет очень высоким, и всё достанется тем, кто уважает финансовый фейр-плей. Это один способ, однако есть и другие», — добавил он.

Согласно правилу финансового фейр-плей, клубы должны подтверждать свою безубыточность — то есть что они не тратят больше, чем зарабатывают.

Ранее РФС попросил УЕФА расследовать дискриминационное поведение украинских фанатов на ЧЕ.