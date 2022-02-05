РФС попросил УЕФА расследовать дискриминационное поведение украинских фанатов на ЧЕ
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«РФС направил в УЕФА требование открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины», — сообщает пресс-служба союза.
В РФС напомнили, что национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих болельщиков на международных матчах.
Россияне обыграли украинцев со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинская сборная на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.
Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с Португалией (6 февраля).
Ранее комментатор матча Россия — Украина объяснил, почему во время трансляции включили интершум.