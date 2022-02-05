Комментатор матча Россия — Украина объяснил, почему во время трансляции включили интершум

Исполнительный директор футзального клуба КПРФ и комментатор Аркадий Белый объяснил, почему во время трансляции полуфинального матча чемпионата Европы между сборными России и Украины был включён интершум.

«Я, когда комментировал игру, слышал в трансляции оскорбительные выкрики с трибун. Нам даже пришлось включить интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики», — цитирует Белого «Чемпионат».

По его словам, поведение украинских болельщиков было отвратительным, но это не имеет отношения к игрокам. Он отметил, что на самом поле со стороны футболистов не было никакого хамства.

«Мне стыдно за сборную Украины в этом смысле. Самое ужасное, что это может ударить по самой Украине. УЕФА это просто так не оставит. Уверен, что наша федерация напишет протест», — добавил Белый.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее Белый оценил победу сборной России по мини-футболу над Украиной.