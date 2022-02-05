Комментатор Белый оценил победу сборной России по мини-футболу над Украиной

Исполнительный директор футзального клуба КПРФ, комментатор Аркадий Белый высказался о победе сборной России над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы.

«Это был нормальный матч плей-офф — очень нервный и конкурентный. Использование пятого полевого со стороны сборной Украины давало свои плоды» — цитирует Белого «Спорт-Экспресс».

По его словам, он достаточно давно критикует данный тактический ход, хотя именно из-за него россияне и не могли доминировать в полной мере.

«Нам много приходилось играть в обороне и совершать индивидуальные подвиги — как сейв Путилова, например. Подвигом можно назвать и гол Ниязова, который украсит историю данного турнира. Украинцы — молодцы, использовали свои козыри!» — добавил Белый.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее был опубликован видеообзор победы России над Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу