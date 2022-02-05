Комментатор Белый оценил победу сборной России по мини-футболу над Украиной

Короткая ссылка
Исполнительный директор футзального клуба КПРФ, комментатор Аркадий Белый высказался о победе сборной России над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы.
Комментатор Белый оценил победу сборной России по мини-футболу над Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

«Это был нормальный матч плей-офф — очень нервный и конкурентный. Использование пятого полевого со стороны сборной Украины давало свои плоды» — цитирует Белого «Спорт-Экспресс».

По его словам, он достаточно давно критикует данный тактический ход, хотя именно из-за него россияне и не могли доминировать в полной мере.

«Нам много приходилось играть в обороне и совершать индивидуальные подвиги — как сейв Путилова, например. Подвигом можно назвать и гол Ниязова, который украсит историю данного турнира. Украинцы — молодцы, использовали свои козыри!» — добавил Белый.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее был опубликован видеообзор победы России над Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить