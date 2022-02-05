Опубликован видеообзор победы России над Украиной в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
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Ролик опубликован на сайте «Матч ТВ».
Россия обыграла Украину со счётом 3:2. В составе национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Украинцы на последних минутах не реализовали пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.
Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв высказался о поведении украинских болельщиков на матче с Россией.