Соловьёв высказался о поведении украинских болельщиков на матче с Россией

Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал поведение украинских болельщиков во время матча со сборной России в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.

«Я вообще люблю футбол! Большой футбол! К другим видам футбола отношусь уважительно, но чуть-чуть по-другому. Я думаю, что украинцы погубили сами себя: когда устраиваешь на трибуне такое и думаешь, что помогаешь команде, ты пытаешься обидеть футбольного бога», — цитирует Соловьёва «РБ Спорт».

Он отметил, что победный гол Артёма Ниязова можно назвать лучшим на турнире, а сам матч был достаточно валедольным. Кроме того, журналист считает, что оскорбительные кричалки украинских фанатов являются показателем их низкой культуры.

«Будут санкции против украинской команды. Обязаны быть! В таких случаях на федерацию всегда накладываются штрафы. Они попрыгали, а мы их уделали. «Кто не скачет — тот москаль»? Зато кто лучше играет в футбол, тот победил», — добавил Соловьёв.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу.