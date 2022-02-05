Россия сыграет с Португалией в финале чемпионата Европы по мини-футболу
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Португальцы в полуфинале одолели испанцев со счётом 3:2, хотя уступали в два мяча.
Финал состоится 6 февраля в 19:30 по мск.
Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.
Ранее тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович заявил, что в команде нет никакой эйфории после победы над Украиной.