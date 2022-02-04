Тренер сборной России по мини-футболу: нет никакой эйфории после победы над Украиной

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Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал победу над Украиной в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.
Тренер сборной России по мини-футболу: нет никакой эйфории после победы над Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Все футболисты понимали, что представляет собой сборная Украины. Мы с большим преимуществом играли «четыре против четырёх», но с пятым полевым соперник хорошо владел мячом, угрожал нашим воротам ударами со второй линии. Этот компонент у них хорошо поставлен», — цитирует Скоровича сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР). 

Он отметил, что россияне имели возможность увеличить преимущество, и при хорошей реализации было бы гораздо спокойнее, но в итоге и так всё удачно сложилось, даже несмотря на ошибку в концовке встречи, которая дала шанс сопернику отыграться. По его словам, подопечные сделали всё от себя зависящее. Специалист также отметил, что в команде понимали, какой будет антураж вокруг матча, но старались не обращать на это внимания.

«Как мы видим, такая работа всегда вознаграждается. Ребята молодцы, действовали хладнокровно. Да, какие-то вещи можно улучшить, но и соперник многое не позволял реализовать. Всех поздравляю с победой! Это очень важный результат, но впереди финал. Никакой эйфории нет, спокойно будем готовиться к следующему сопернику. У нас очень опытная команда, мы давно работаем вместе и знаем, чего хотим добиться», — добавил Скорович.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее игрок отечественной команды Артём Ниязов заявил, что сборную России только закаляли болеющие против неё украинцы.

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