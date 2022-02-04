Ниязов заявил, что сборную России только закаляли болеющие против неё украинцы

Игрок сборной России по мини-футболу Артём Ниязов поделился мнением о болельщиках украинской команды и атмосфере вокруг полуфинального матча чемпионата Европы в Амстердаме.

«Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло нашу команду. Мы ещё сильнее убедились в важности этой победы», — цитирует Ниязова сайт Ассоциации мини-футбола России (АМФР).

При этом он считает главным тот факт, что болельщики вообще были на трибунах во время встречи, так как именно они создают необходимый антураж и добавляют эмоций игре.

«Болельщиков сборной России сегодня тоже было и видно, и слышно. Огромное спасибо каждому, кто болел за нас на трибунах, и миллионам телезрителей, переживавших за сборную России у экрана», — добавил Ниязов.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее Ниязов высказался о своём красивом победном голе в матче с Украиной.