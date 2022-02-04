Игрок сборной России Ниязов высказался о своём красивом победном голе в матче с Украиной

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Игрок сборной России по мини-футболу Артём Ниязов поделился эмоциями после победы над Украиной в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.
Игрок сборной России Ниязов высказался о своём красивом победном голе в матче с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Мой гол получился эффектным, но самое главное — он стал важным для команды и оказался победным. Для меня это самое главное. Отмечу хорошую передачу от Нандо. Я в тот момент уже закрыл глаза и прыгнул. Удачно попал по мячу и рад, что забил», — цитирует Ниязова сайт Ассоциации мини-футбола России. 

Он также признался, что после игры его покинули все эмоции, так как концовка была очень нервной. По его словам, стоит отдать должное сопернику, который был силён при игре «пять на четыре». 

«Хорошо, что ребята выдержали в обороне, плюс спасибо нашему вратарю Диме Путилову за это спасение с пенальти. Люди у экранов, наверное, с ума сходили в этот момент. Спасибо за то, что он подарил нам эту путёвку в финал», — добавил Ниязов.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее в Госдуме отреагировали на победу России над Украиной на ЧЕ по мини-футболу.

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