В Госдуме отреагировали на победу России над Украиной на ЧЕ по мини-футболу

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал победу сборной России по мини-футболу над Украиной в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

«Матч очень красивый. Хочу поблагодарить украинскую команду за красивую и честную игру. Конечно, хочется поздравить наших ребят с волевой и принципиальной победой. Отбитый пенальти — вдвойне приятно», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

При этом он отметил, что не обошлось и без ложки дёгтя в минувшей игре, а именно — поведения болельщиков сборной Украины, которые выкрикивали политические и оскорбительные лозунги.

«Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали. Упырей везде хватает, не только на Украине. Надеюсь, что наши иностранные коллеги быстро разберутся с этим и оштрафуют федерацию Украины», — добавил Свищёв.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее экс-вратарь сборной России Олег Денисов оценил победу над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу.