Экс-вратарь сборной России Денисов оценил победу над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу

Бывший голкипер сборной России по мини-футболу прокомментировал победу национальной команды над Украиной в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

«Стоит учитывать, что соперник ещё в первом тайме заменил вратаря на пятого полевого, из-за чего уже тогда нам было тяжело. Да, украинцы стали так играть после пяти фолов, но от этого не легче. Впятером всегда проще создать моменты, их стало больше, они оказывали давление и сбили нашу быструю игру», — сказал Денисов в эфире «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что россияне и ожидали тяжёлой встречи с украинцами.

«Тренер сборной Украина за счёт тактики смог нивелировать наше преимущество в скорости и технике. Здесь на первый план вышли спортивное мужество, умение перетерпеть, дожать, держаться. Наши ребята это и проявили», — добавил Денисов.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне в пятый раз за последние десять лет пробились в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее бывший российский футболист Александр Мостовой назвал матч России и Украины досрочным финалом ЧЕ по футзалу.