Мостовой назвал матч России и Украины досрочным финалом ЧЕ по футзалу
- ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images
«Можно сказать, что сегодня в мини-футболе был досрочный финал. Это был достойный матч. Выиграла более мастеровитая команда», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Он также похвалил спортсменов за то, что с их стороны всё прошло без провокаций.
«Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но всё равно приятно. Надеюсь, что скоро в настоящем футболе мы тоже увидим матч», — добавил Мостовой.
Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне пробились в финал, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.
Ранее голкипер сборной России Дмитрий Путилов прокомментировал победу над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу.