Мостовой назвал матч России и Украины досрочным финалом ЧЕ по футзалу

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Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на победу национальной команды по мини-футболу над Украиной в полуфинале чемпионата Европы.
Мостовой назвал матч России и Украины досрочным финалом ЧЕ по футзалу
  • ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

«Можно сказать, что сегодня в мини-футболе был досрочный финал. Это был достойный матч. Выиграла более мастеровитая команда», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также похвалил спортсменов за то, что с их стороны всё прошло без провокаций.

«Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но всё равно приятно. Надеюсь, что скоро в настоящем футболе мы тоже увидим матч», — добавил Мостовой.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне пробились в финал, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее голкипер сборной России Дмитрий Путилов прокомментировал победу над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу.

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