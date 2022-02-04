Мостовой назвал матч России и Украины досрочным финалом ЧЕ по футзалу

Бывший российский футболист Александр Мостовой отреагировал на победу национальной команды по мини-футболу над Украиной в полуфинале чемпионата Европы.

«Можно сказать, что сегодня в мини-футболе был досрочный финал. Это был достойный матч. Выиграла более мастеровитая команда», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Он также похвалил спортсменов за то, что с их стороны всё прошло без провокаций.

«Конечно, не надо это сравнивать с большим футболом. Но всё равно приятно. Надеюсь, что скоро в настоящем футболе мы тоже увидим матч», — добавил Мостовой.

Россия обыграла Украину со счётом 3:2, на последних минутах украинцы не реализовали пенальти. Таким образом, россияне пробились в финал, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

Ранее голкипер сборной России Дмитрий Путилов прокомментировал победу над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу.