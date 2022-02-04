Путилов прокомментировал победу России над Украиной в полуфинале ЧЕ по футзалу

Голкипер сорной России по мини-футболу Дмитрий Путилов поделился эмоциями после победы над Украиной в полуфинале чемпионата Европы в Нидерландах.

«Спасибо большое за поздравления. Хочу поздравить наших болельщиков с победой. Спасибо за поддержку, мы её чувствовали», — сказал Путилов в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, в эпизоде с назначенным пенальти есть его вина, так как он отдал неточный пас.

«Перед пенальти ничего не думал особенно, только как сыграть. Хорошо, что удалось его отбить. Что касается атмосферы, вышла хорошая игра. Украинцы выбрали тактику действовать впятером против четырёх — это выматывает, приходится постоянно держать концентрацию. Так что хорошо, что мы забили и успешно защищались», — добавил Путилов.

Ранее сообщалось, что Россия обыграла Украину и пробилась в финал ЧЕ-2022 по футзалу