Россия обыграла Украину и пробилась в финал ЧЕ-2022 по футзалу

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Сборная России одержала победу над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу.
Россия обыграла Украину и пробилась в финал ЧЕ-2022 по футзалу
  • ©ANP
  • Gettyimages.ru

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2.

В составе российской национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов, который забил красивым ударом «ножницами» в падении. Украинцы ответили голами Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На последних минутах украинцы получили шанс сравнять счёт, но Пётр Шотурма не реализовал пенальти — Дмитрий Путилов отбил его удар.

Таким образом, подопечные Сергея Скоровича  в пятый раз за последние десять лет вышли в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в Госдуме прокомментировали  оскорбительные кричалки украинцев на матче ЧЕ по футзалу с Россией.

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