Россия обыграла Украину и пробилась в финал ЧЕ-2022 по футзалу
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Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 3:2.
В составе российской национальной команды отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов, который забил красивым ударом «ножницами» в падении. Украинцы ответили голами Евгения Серого и Даниила Абакшина.
На последних минутах украинцы получили шанс сравнять счёт, но Пётр Шотурма не реализовал пенальти — Дмитрий Путилов отбил его удар.
Таким образом, подопечные Сергея Скоровича в пятый раз за последние десять лет вышли в финал континентального первенства, где сыграют с победителем матча Испания — Португалия.
RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее в Госдуме прокомментировали оскорбительные кричалки украинцев на матче ЧЕ по футзалу с Россией.