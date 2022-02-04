В Госдуме прокомментировали оскорбительные кричалки украинцев на матче ЧЕ по футзалу с Россией

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на оскорбительные и политические кричалки украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу с Россией.
В Госдуме прокомментировали оскорбительные кричалки украинцев на матче ЧЕ по футзалу с Россией
  • ©Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images

«К сожалению, наши опасения оправдались. Мы понимаем, что выкрики были со стороны специально подъехавших псевдоболельщиков, которые на самом деле приехали не поддерживать свою команду, а вести провокационные действия, направленные на то, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать матч», — цитирует Свищёва Sport24.

По его мнению, организаторам соревнований нужно навести порядок, также они могут наказать хулиганов. Депутат добавил, что российская сторона подготовит официальную жалобу по этому поводу.

«Думаю, украинская сторона будет наказана в виде штрафа или иного взыскания. Вот кого наказали эти придурки, которые орут и визжат? Себя и свою команду. Практически уверен в том, что наказание последует неминуемо», — добавил Свищёв.

Встреча проходит в Амстердаме.

Ранее организаторы призвали украинцев перестать скандировать оскорбительные кричалки в матче с Россией.

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