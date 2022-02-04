Принципиальное противостояние: Россия забила третий мяч в ворота Украины в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу
- Gettyimages.ru
- © Oliver Hardt - UEFA
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04 февраля 2022
Косенко понимает, что опасаться больше нечего, поэтому идёт ва-банк. Вновь в составе Украины на поле выходит пятый полевой игрок, что позволяет зажать сборную России веё штрафной. Но на этот раз отечественные футболисты чуть было не наказали соперника. Удар по пустым воротам со своей половины чуть было не оказался точным. (31')
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Вот это гол! Казалось, что затяжная атака сборной России уже ни к чему не приведёт, но Нандо исполнил феноменальный наброс на дальнюю штангу. Артём Ниязов идеально сориентировался и боковыми ножницами вбил мяч в сетку ворот противника. 3:1. (30')
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Если украинцы стараются прессинговать всё более активно и авантюрно, то россияне постепенно смещают акценты в сторону обороны. Лишь один футболист оказывал давление на противника в последнем эпизоде, в то время как трое остальных встречали уже на своей половине. Слишком много свободы получают подопечные Косенко. (29')
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Абакшин раз за разом оказывается в опасной близости от ворот Путилова. Всё чаще ему удаётся оставлять не у дел российских защитников и беспокоить отечественного голкипера. На этот раз до него дошёл мяч после броска Ципуна. Удар головой оказался хоть и опасным, но неточным. (28')
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Россияне наконец-то переходят на чужую половину поля и проводят позиционную атаку. Абрамов продолжает лупить издали, а у ворот борьбу навязывает габаритный Сергей Абрамович. Он выиграл борьбу в штрафной противника и пробил в дальний, но удар был заблокирован. (27')
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Косенко внезапно решил отказаться от идеи с использованием пятого полевого. Несколько атак подряд украинцы провели вчетвером, растягивая оборону россиян с помощью передач на голкипера. Получается неплохо. Абакшин оказался у чужих ворот и пробил в дальний угол — мимо. (26')
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Немного расстроилась игра у россиян в последние несколько минут. Украинцы перехватили инициативу и всё более уверенно контролируют мяч на чужой половине. Нандо и Паулиньо приходится усиленно трудиться на своей половине. Благо, пока удаётся избегать возникновения опасных моментов. (25')
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Сборная России впервые нарушает правила во втором тайме. Паулиньо пытался отобрать мяч у прорывавшегося по флангу соперника, но попал ему по ноге. Команда Украины получила шанс исполнить опасный штрафной, но не воспользовалась им. Опасность у ворот Путилова возникла немного позднее — после розыгрыша аута. Мощный удар вполне мог застать Дмитрия врасплох, но мяч прошёл мимо. (25')
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Дальним ударом завершилась не самая массированная атака сборной Украины, после чего команды обменялись контратаками. Правда, ничем опасным они не закончились. Защитники вовремя разрядили ситуацию как в первом, так и во втором случае. (24')
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Россияне отказываются отдавать мяч соперникам, удерживая его практически 100% времени второго тайма. Лишь сейчас подопечным Косенко удалось осуществить перехват и начать первую позиционную атаку за половину. Пока выпустить пятого полевого не удаётся. Хорошо прессингуют отечественные игроки. (23')
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