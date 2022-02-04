Принципиальное противостояние: Россия забила третий мяч в ворота Украины в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу

Сборные России и Украины борются за выход в финал чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. Пути двух стран четырежды пересекались на крупных международных турнирах, и трижды верх брали отечественные спортсмены. В случае успеха подопечные Сергея Скоровича в пятый раз за последние десять лет выйдут в финал континентального первенства, где сыграют с победителем не менее принципиального противостояния Испания — Португалия. RT ведёт онлайн-трансляцию встречи.

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