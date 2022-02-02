Газзаев: Россия должна победить Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу между сборными России и Украины.
Газзаев: Россия должна победить Украину в полуфинале ЧЕ по мини-футболу
  • Gettyimages.ru

«Россия должна победить. Станет ли этот матч первым, после которого Россию и Украину перестанут разводить по политическим мотивам, сборные начнут играть друг против друга? У спорта нет национальности. В любых видах», — цитирует Газзаева Legalbet.

Напомним, что в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу встретятся сборные России и Украины. Полуфинальный матч пройдёт 4 февраля в Амстердаме (Нидерланды).

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