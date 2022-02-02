В УЕФА ждут от сборных России и Украины честной игры на ЧЕ по футзалу
- AFP
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«УЕФА ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами», — сообщает «Матч ТВ».
Полуфинал Россия — Украина пройдёт 4 февраля в Амстердаме.
Команда Сергея Скоровича обыграла Грузию в матче 1/4 финала плей-офф со счётом 3:1.
В составе сборной России мячи забили Артём Ниязов (на 23-й минуте) и Иван Чишкала (на 28-й и 40-й минутах).
Ранее Максим Калиниченко заявил, что не верит, что игра Россия — Украина на ЧЕ по футзалу состоится.